شكرا لمتابعة خبر عن إصابة ابن طارق الحبيب بفيروس كورونا وابنتة : «لم أخف» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصيب ابن البروفيسور الدكتور طارق الحبيب، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال طارق الحبيب خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا"، إنه تم إخفاء معلومة الإصابة عن الأطفال مؤقتًا، مشيرًا إلى أن يجب التعامل بإيجابية مع وجود إصابة في عائلة، إذ سيكون لديك وقاية من الفيروس بعد الشفاء .

وظهرت ابنته صبا على الهواء مباشرة، إذ قالت إن أخبار فيروس كورونا لم تكن تخوّفها، مطالبة أصدقائها بألا يقربون من أحد ويغسلون أيديهم دائمًا.