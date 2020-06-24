تحديث مايكروسوفت لانشر يدعم الآن الوضع الأفقي وأكثر

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كثيرة هي تطبيقات اللانشر أو ما يُعرف باسم المشغلات المتوفرة لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولحسن الحظ، كل لانشر يختلف عن الثاني، وهنا يمكن أن يمنحك مايكروسوفت لانشر “Microsoft Launcher” مزيدًا من التحكم في شاشتك الرئيسية، فضلًا عن مساعدة مستخدمي أندرويد على سد الفجوة بين الهاتف الذكي والحاسوب العامل بنظام ويندوز، والآن يشهد اللانشر تحولًا معه أصبح يدعم الوضع الأفقي مع مجموعة واسعة من الإصلاحات.

ونجدر بالإشارة، أن معظم مزايا هذا التحديث كانت متاحة في نسخة المعاينة، والآن أصبحت متاحة كإصدار تجريبي مستقر إلى حد كبير، وبالإضافة إلى دعم الوضع الأفقي، هناك إعادة تصميم لموجز مايكروسوفت، ومجموعة أخرى من الخلفيات الجميلة.

وبالرجوع إلى الميزة الرئيسية، لا تُعد مايكروسوفت أوّل من أدخلت الدعم للوضع الأفقي في تطبيقات اللانشر، ومع ذلك، فهذه إضافة مرحبة بها جدًا، وخاصةً للمستخدمين الذين يرغبون في استخدام لوحات مفاتيح مادية أو تصفّح هاتفهم في اتجاهات دون التمسك مع الاتجاه العامودي فقط.

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كما وتعتبر التغييرات التي تم إجراؤها على موجز مايكروسوفت “Microsoft Feed” أكثر جوهرية، فهي لا تزال في نفس المكان، ولكن مع المظهر الجديد أصبحت أكثر تنظيمًا، وذلك من خلال توزيع البطاقات بشكل متساوٍ مع خلفية ضبابية تحتها، مع عدم عرض الكثير من المعلومات على الشاشة الفردية..، أما فيما يخص الخلفيات الجديدة، فموقعها حاليًا في مجلدي بينج ومايكروسوفت، وقد شملت خيارات لأذواق مختلفة.

أخيرًا، وكما أشرنا في السابق، هذه المزايا متاحة الآن في الإصدار التجريبي من لانشر Microsoft Launcher ، ويمكنك تحميله عبر الاشتراك في برنامج البيتا الخاص بالتطبيق عل متجر تطبيقات جوجل بلاي، أو ببساطة حمّله تحميلًا جانبيًا من خلال ملفه الـ APK من هنا.

