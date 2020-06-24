تطبيق Forecast من فيس بوك لإجراء تنبؤات حول الأحداث العالمية

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متى سيحصل العالم على لقاح لفيروس كورونا المستجد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يطرحه حاليًا تطبيق Forecast الجديد من شركة فيس بوك ، وتحديدًا المُطوّر من قبل فريق البحث والتطوير NPE، وفيما يخص التعريف أكثر بالتطبيق، فقد تم تطويره خصيصًا لبناء مجتمع حول التوقعات، على أن يسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة ثم استخدام نقاط لعمل تنبؤات حول ما قد يحدث في المستقبل ، وسوف يتمكّن المستخدمين أيضًا من إنشاء ومناقشة وعرض هذه التوقعات الجماعية.

بالتالي، سيُتيح هذا التطبيق ووفقًا للقائمين عليه للخبراء تكوين التوقعات، ثم معرفة ما إذا كانت دقيقة، على أن يكون هؤلاء الخبراء في الوقت الحالي مدعوون فقط، بحيث يمكنهم عرض إجابة وشرح أسبابهم، على أن يتمكّن الجمهور بعد ذلك من التصويت على التوقعات والتي يعتقدون أنها ستتحقق على الأرجح.

ووفقًا لفيس بوك، ستبدأ أوّل مبادرة للتطبيق من اليوم، حيث يتنبأ الباحثون والأكاديميون بآثار ونتائج جائحة الفيروس التاجي، بعد ذلك سيكون هناك تصويت على الإجابات من قبل الجمهور.

أخيرًا، ستكون الدعوات متاحة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا على أن يتمكنوا من إجراء تنبؤات والمشاركة في المحادثات، ولكن هذه التنبؤات والمناقشات ذات الصلة ستكون متاحة للجمهور على موقع ويب Forecast مع إمكانية مشاركتها، أما فيما يخص التطبيق فهو متاح حاليًا لمستخدمي iOS فقط.

تحميل تطبيق Forecast على iOS.

