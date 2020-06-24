شكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة لتقصي ما دار بين أمين أمانة المدينة المنورة ونائبه، الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في الأمانة بالإضافة إلى عمله، وذلك بعد إعفاء الثاني من منصبه ورده بخطاب بالاعتذار عن تنفيذ القرار. من خطاب رفض الإعفاء رغبتي في الإعفاء غير صحيحة ومنافية للحقيقة القرار معيب قانونياً ويتعارض مع قرار الوزارة تم تكليفي من الوزارة نائباً لأمين المنطقة يتعذر تنفيذ قراركم للحيثيات المذكورة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء قيادي بأمانة المدينة يفتح تحقيقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.