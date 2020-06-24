استعادة 85 مليون متر مربع من لصوص أراضي عسير

استعادت أمانة منطقة عسير خلال العام الماضي 85367957.01 م2، من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في أكثر من موقع مختلف بالمنطقة، وتمكنت 33 بلدية من مواصلة جهود إيقاف التعديات، وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح، وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذرا من التعدي على الأراضي الحكومية، لما له من آثار سلبية عوضا عن عرقلتها حركة التنمية العمرانية. التعديات بـ33 بلدية 85367957.01 م2 المساحة الإجمالية 2306816.82 م2 مراقبة الأراضي بالأمانة 699157.429 م2 مدينة سلطان 28500م2 السودة 3388234.26 م2 طبب 7306.955 م2 الشعب 6087945 م2 مربة 43844 م2 خميس مشيط 1275395 م2 بيشة 577300 م2 ظهران الجنوب 11163 م2 النماص 6830704 م2 محايل عسير 248828 م2 أحد رفيدة 1497838 م2 تثليث 196684.1 م2 تنومة 704488 م2 سراة عبيدة 102229 م2 بلقرن 28964 م2 رجال ألمع 566817 م2 المجاردة 163840 م2 الحرجة Advertisements 473893 م2 بللسمر 71500 م2 طريب 4001030 م2 البشائر 273050 م2 بارق 23163 م2 الربوعة صفر م2 بحر أبو سكينة 184550 م2 وادي بن هشبل 13731503.45 م2 البرك 143734 م2 الحازمي 61783 م2 بللحمر 19878 م2 الفرشة 450000 م2 قنا 200800 م2 الصبيخة 15650 م2 الثنية وتبالة 37206061 م2 النقيع 2141036 م2 صمخ 786700 م2 بني عمرو 768586 م2 الساحل 48985 م2 الواديين صفر م2 الأمواه



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