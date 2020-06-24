استعادة 85 مليون متر مربع من لصوص أراضي عسير

التعديات بـ33 بلدية
85367957.01 م2 المساحة الإجمالية
2306816.82 م2 مراقبة الأراضي بالأمانة
699157.429 م2 مدينة سلطان
28500م2 السودة
3388234.26 م2 طبب
7306.955 م2 الشعب
6087945 م2 مربة
43844 م2 خميس مشيط
1275395 م2 بيشة
577300 م2 ظهران الجنوب
11163 م2 النماص
6830704 م2 محايل عسير
248828 م2 أحد رفيدة
1497838 م2 تثليث
196684.1 م2 تنومة
704488 م2 سراة عبيدة
102229 م2 بلقرن
28964 م2 رجال ألمع
566817 م2 المجاردة
163840 م2 الحرجة
473893 م2 بللسمر
71500 م2 طريب
4001030 م2 البشائر
273050 م2 بارق
23163 م2 الربوعة
صفر م2 بحر أبو سكينة
184550 م2 وادي بن هشبل
13731503.45 م2 البرك
143734 م2 الحازمي
61783 م2 بللحمر
19878 م2 الفرشة
450000 م2 قنا
200800 م2 الصبيخة
15650 م2 الثنية وتبالة
37206061 م2 النقيع
2141036 م2 صمخ
786700 م2 بني عمرو
768586 م2 الساحل
48985 م2 الواديين
صفر م2 الأمواه
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