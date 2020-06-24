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استعادة 85 مليون متر مربع من لصوص أراضي عسير

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استعادت أمانة منطقة عسير خلال العام الماضي 85367957.01 م2، من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في أكثر من موقع مختلف بالمنطقة، وتمكنت 33 بلدية من مواصلة جهود إيقاف التعديات، وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح، وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذرا من التعدي على الأراضي الحكومية، لما له من آثار سلبية عوضا عن عرقلتها حركة التنمية العمرانية.

التعديات بـ33 بلدية

85367957.01 م2 المساحة الإجمالية

2306816.82 م2 مراقبة الأراضي بالأمانة

699157.429 م2 مدينة سلطان

28500م2 السودة

3388234.26 م2 طبب

7306.955 م2 الشعب

6087945 م2 مربة

43844 م2 خميس مشيط

1275395 م2 بيشة

577300 م2 ظهران الجنوب

11163 م2 النماص

6830704 م2 محايل عسير

248828 م2 أحد رفيدة

1497838 م2 تثليث

196684.1 م2 تنومة

704488 م2 سراة عبيدة

102229 م2 بلقرن

28964 م2 رجال ألمع

566817 م2 المجاردة

163840 م2 الحرجة

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473893 م2 بللسمر

71500 م2 طريب

4001030 م2 البشائر

273050 م2 بارق

23163 م2 الربوعة

صفر م2 بحر أبو سكينة

184550 م2 وادي بن هشبل

13731503.45 م2 البرك

143734 م2 الحازمي

61783 م2 بللحمر

19878 م2 الفرشة

450000 م2 قنا

200800 م2 الصبيخة

15650 م2 الثنية وتبالة

37206061 م2 النقيع

2141036 م2 صمخ

786700 م2 بني عمرو

768586 م2 الساحل

48985 م2 الواديين

صفر م2 الأمواه


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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