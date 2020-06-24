انتهاء القبول ببكالوريوس كليات التقنية

تنتهي، اليوم، فترة التقديم لبرنامج البكالوريوس في الكليات التقنية بالمملكة التي بها برنامج البكالورويوس عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بالموسسة العامة للتدريب التقني والمهني «TVTC»، وذلك للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ. وسيكون التقديم عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وحددت المؤسسة العديد من الشروط للقبول ومنها: أن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى. وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة، حيث سيكون التقديم مفتوحا للموظفين وغير الموظفين. كما أن المتقدم الحاصل على درجة الدبلوم من غير الكليات التقنية قد يتم الطلب منه إكمال بعض المقررات التكميلية وتكون قبل بداية دراسة خطة البكالوريوس في التخصص. كما يتوجب على المتقدم متابعة حسابه في البوابة والجوال والبريد الإلكتروني وهي تعتبر قنوات الاتصال الرسمية بين الكليات والمتقدم لاستكمال مراحل القبول. كما أن القبول المبدئي لا يعتبر قبولا نهائيا في البرنامج بالتخصص، ولكن ذلك مرهون باكتمال الشعبة (20 مقبولا مبدئيا أو أكثر) وتسليمهم وثائقهم للكلية. والمتقدم مسؤول مسؤولية كاملة عن البيانات التي يدخلها وعند اكتشاف أي خطأ فيها يحق لإدارة البرنامج والكلية استبعاد المتقدم وإلغاء تسجيله وحتى لو تم اكتشاف ذلك بعد بداية التدريب فيحق للكلية طي قيد المتدرب.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت عن تحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات تقنية مستقلة بمختلف مناطق المملكة بعد أن حققت معايير التحويل. أكّد محافظ الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورأحمد الفهيد أهمية خطة التحول لبعض المنشآت التدريبية والتي وضعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية نظرًا لحجم الإقبال المتزايد على برامج المؤسسة، الأمر الذي أسهم في زيادة التخصصات المهنية والتقنية بالكليات الجديدة.