محافظ خميس مشيط يجتمع برئيس البلدية ومساعديه

تلى ذلك مناقشة مبادرة أمير المنطقة لترشيد المياه والكهرباء ومبادرة توحيد إضاءات المحطات والشوارع الرئيسة بما يتوافق مع توجيهات أمير المنطقة والمشهد الحضري ومناقشة برامج وفعاليات صيف خميس مشيط التي ستطلق خلال الأيام القادمة والحرص على تطبيق مبادرة مرحباً ألف في عسير "نتنزه بحذر"
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