محافظ خميس مشيط يجتمع برئيس البلدية ومساعديه

اجتمع محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بمكتبه اليوم برئيس بلدية المحافظة سليمان الشهراني ورؤساء الأقسام بالبلدية ولجنة الفعاليات بصيف خميس مشيط. بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز. وفي بداية الاجتماع ناقش بن مشيط مع الجميع إزالة التشوهات البصرية بالمحافظة، ووجه بأنه لا بد أن نسير على رؤية المملكة 2030، وتوجيهات أمير المنطقة الحريص والمتابع جدا، وحث الجميع على المثابرة والجد والاجتهاد لتحقيق الرؤية الثاقبة، وذكر بأن هذا واجبنا جميعا ولا بد من التكاتف بين المحافظة والبلدية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف.

تلى ذلك مناقشة مبادرة أمير المنطقة لترشيد المياه والكهرباء ومبادرة توحيد إضاءات المحطات والشوارع الرئيسة بما يتوافق مع توجيهات أمير المنطقة والمشهد الحضري ومناقشة برامج وفعاليات صيف خميس مشيط التي ستطلق خلال الأيام القادمة والحرص على تطبيق مبادرة مرحباً ألف في عسير "نتنزه بحذر"