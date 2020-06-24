إضافة ممثل على دعوى بمنصة معين

ويسعى الديوان من خلال إطلاق الخِدْمات القضائية الإلكترونية إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، تحقيقًا لسرعة إنجازها وتقليص أمد النظر فيها، كهدف إستراتيجي يخدم العمل القضائي باستخدام الإمكانيات التقنية، إذ إن الخدمة الجديدة تتميز بأن يكون تقديم الطلب بشكل إلكتروني متكامل، كما تتيح إمكانية متابعة حالة الطلب عبر أيقونة (طلباتي) في منصة معين الإلكترونية، مع إشعارٍ بشكل آلي ومباشر لمقدم الطلب وللطرف الأصيل عند الموافقة على الطلب.
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