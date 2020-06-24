إضافة ممثل على دعوى بمنصة معين

أطلق ديوان المظالم خدمة إضافة ممثل على الدعوى الإدارية عبر منصة معين الإلكترونية، والتي تتيح تقديم طلب إضافة ممثل للشخص الطبيعي أو الاعتباري في الدعاوى، وفْقاً للإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى، وذلك لدى كافة محاكم الديوان.

ويسعى الديوان من خلال إطلاق الخِدْمات القضائية الإلكترونية إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، تحقيقًا لسرعة إنجازها وتقليص أمد النظر فيها، كهدف إستراتيجي يخدم العمل القضائي باستخدام الإمكانيات التقنية، إذ إن الخدمة الجديدة تتميز بأن يكون تقديم الطلب بشكل إلكتروني متكامل، كما تتيح إمكانية متابعة حالة الطلب عبر أيقونة (طلباتي) في منصة معين الإلكترونية، مع إشعارٍ بشكل آلي ومباشر لمقدم الطلب وللطرف الأصيل عند الموافقة على الطلب.