إشادة عربية وإسلامية بقرار المملكة إقامة الحج بأعداد محدودة

* الأزهر: قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام صائب ويحقق مقاصد الشريعة.
* الأوقاف الفلسطينية: قرار المملكة بخصوص موسم الحج تأكيد على حرصها على صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين.
* الأوقاف الأردنية: القرار يتسق مع مقصد الشريعة في الحفاظ على النفس.
* الإمارات العربية المتحدة: القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم.
* البحرين: القرار يأتي متوافقا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال".
* جمعية أهل الحديث الباكستانية: إقامة الحج بعدد محدود يعد قرارا صائبا وموافقا للشريعة.
* الأوقاف العمانية: قرار المملكة حول موسم حج 1441هـ يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي.
* رئيس مَجْمع الفقه الإسلامي السوداني: القرار يدّل على وعي المملكة بخطورة فيروس كورونا.
* جمهورية القمر المتحدة: القرار يتسق تماما مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة من بداية ظهور هذا الوباء.
* المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر: قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا حكيم وصائب.
* جامعة الدول العربية: القرار جاء حفاظا على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم.
* مجلس الأئمة الأسترالي: القرار مهم في الوقت الراهن والدقيق، ويهدف للحفاظ على مصلحة وصحة المسلمين والسيطرة على الوباء ومنع انتشاره واستفحاله على المستويين المحلي والعالمي.
* المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: ندعم القرار لأنه يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية وقيام مصالح الدين والدنيا وعدم اختلال نظام الحياة.
* مجلس علماء باكستان: نؤيد القرار لأنه يهدف لإقامة شعيرة الحج وفي نفس الوقت دون إلحاق الضرر بأرواح الحجاج.
* جيبوتي: قرار مرحب به لأنه يدل على حرص المملكة على إقامة شعيرة الحج وعدم تعطيلها، وأيضا يحرص على مكافحة الجائحة والتصدي لها.
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