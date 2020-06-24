إشادة عربية وإسلامية بقرار المملكة إقامة الحج بأعداد محدودة

* منظمة التعاون الإسلامي: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يستند على القواعد الفقهية الراسخة.

* الأزهر: قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام صائب ويحقق مقاصد الشريعة.

* الأوقاف الفلسطينية: قرار المملكة بخصوص موسم الحج تأكيد على حرصها على صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين.

* الأوقاف الأردنية: القرار يتسق مع مقصد الشريعة في الحفاظ على النفس.

* الإمارات العربية المتحدة: القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم.

* البحرين: القرار يأتي متوافقا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال".

* جمعية أهل الحديث الباكستانية: إقامة الحج بعدد محدود يعد قرارا صائبا وموافقا للشريعة.

* الأوقاف العمانية: قرار المملكة حول موسم حج 1441هـ يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي.

* رئيس مَجْمع الفقه الإسلامي السوداني: القرار يدّل على وعي المملكة بخطورة فيروس كورونا.

Advertisements

* جمهورية القمر المتحدة: القرار يتسق تماما مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة من بداية ظهور هذا الوباء.

* المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر: قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا حكيم وصائب.

* جامعة الدول العربية: القرار جاء حفاظا على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم.

* مجلس الأئمة الأسترالي: القرار مهم في الوقت الراهن والدقيق، ويهدف للحفاظ على مصلحة وصحة المسلمين والسيطرة على الوباء ومنع انتشاره واستفحاله على المستويين المحلي والعالمي.

* المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: ندعم القرار لأنه يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية وقيام مصالح الدين والدنيا وعدم اختلال نظام الحياة.

* مجلس علماء باكستان: نؤيد القرار لأنه يهدف لإقامة شعيرة الحج وفي نفس الوقت دون إلحاق الضرر بأرواح الحجاج.

* جيبوتي: قرار مرحب به لأنه يدل على حرص المملكة على إقامة شعيرة الحج وعدم تعطيلها، وأيضا يحرص على مكافحة الجائحة والتصدي لها.