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الأمطار تنعش أجواء رجال ألمع

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هطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب. وأوضح متحدث مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب عبدالعزيز جلبان بأنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على المرتفعات وتهامة ومحافظات شرق منطقة عسير.

وأكد جلبان أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتاً الانتباه إلى أن مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.


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