أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

نوه أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بما تتمتع به المنطقة من خير ونعيم، وراحة وطمأنينة، بفضل ما تلقاه من دعم وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وحرصهما على كل ما يعزز العيش الكريم للمواطن. جاء ذلك في مستهل ترؤس الأمير جلوي اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة اليوم عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي، ومدير إدارة الخدمات العامة عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الداخلية الدكتور حمود بن فايز الحلافي، ومساعد وكيل وزارة الإسكان للفروع عبدالله بن مرشد المبارك.

وأشار في كلمته الافتتاحية للاجتماع إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ووصف فيها هذه المرحلة بالأكثر صعوبة على مستوى العالم، وتأكيده على بذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له. ولفت الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد النظر إلى أنه ورغم هذه الأزمة دشن قبل ما يزيد على شهر مشروع الإسكان، بحضور وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، ليضاف إلى المنطقة أكثر من ألف و66 فيلا جديدة، معربًا عن تقديره لوزير الإسكان، على حرصه ودعمه المتواصل لمشاريع وبرامج الإسكان بالمنطقة، التي حققت التميّز لفرع الوزارة بنجران. واستعرض الاجتماع واقع المشاريع الجاري تنفيذها، والمستهدفات والمهام، وناقش جملة من الموضوعات التي تحقق تنمية عمرانية، ضمن خطط التنمية المستدامة الشاملة بعموم المنطقة ومحافظاتها.