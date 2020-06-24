أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

وأشار في كلمته الافتتاحية للاجتماع إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ووصف فيها هذه المرحلة بالأكثر صعوبة على مستوى العالم، وتأكيده على بذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له. ولفت الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد النظر إلى أنه ورغم هذه الأزمة دشن قبل ما يزيد على شهر مشروع الإسكان، بحضور وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، ليضاف إلى المنطقة أكثر من ألف و66 فيلا جديدة، معربًا عن تقديره لوزير الإسكان، على حرصه ودعمه المتواصل لمشاريع وبرامج الإسكان بالمنطقة، التي حققت التميّز لفرع الوزارة بنجران. واستعرض الاجتماع واقع المشاريع الجاري تنفيذها، والمستهدفات والمهام، وناقش جملة من الموضوعات التي تحقق تنمية عمرانية، ضمن خطط التنمية المستدامة الشاملة بعموم المنطقة ومحافظاتها.
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