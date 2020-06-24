القصاص من قاتلين بأبها

أصدرت وزارة الداخلية بيانين بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بقاتلين في مدينة أبها بمنطقة عسير. وجاء في البيان الأول أن نواف بن حسن بن محمد امشوه -سعودي - أقدم على قتل الحسين بن علي بن محمد عسيري -سعودي، وذلك بدهسه بالسيارة، ثم إركابه بها والذهاب به بعيدا عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، أمس بمدينة أبها في منطقة عسير. وأكد البيان الثاني أن هادي بن سعود بن مهدي القحطاني، أقدم على قتل مهدي بن هادي بن معيض القحطاني ـ سعوديي الجنسية ـ، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنها وفاته إثر خلاف بينهما. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، أمس، بمدينة أبها بمنطقة عسير.



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