السعودية اليوم / البدء في زراعة 10000 شتلة بمشروع ضاحية الملك عبدالله بجيزان



جيزان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

بدأت اليوم أعمال تنفيذ اتفاقية "التشجير" التي وقعت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بين فرعي وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الإسكان بمنطقة جازان.

وجاءت المرحلة الأولى من الاتفاقية بزراعة 10000 شتلة على عدة مراحل بمشروع ضاحية الملك عبدالله الفلل الجاهزة من أصل 300000 شتلة شملتها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، لرفع كفاءة جودة الحياة، ومقاومة التصحر، ووقف زحف الأتربة، وتنمية الغطاء النباتي، وتقليل التلوث، ورفع جودة الهواء، وتجميل المواقع السكنية.

ويسعى المشروع إلى توحيد الجهود بين الوزارتين وتحقيق التكامل بما يعود بالنفع على المستفيدين ورفع إسهامات التعاون بين الجهات الحكومية في دعم وتطوير عجلة النمو والتقدم ومضاهاة أفضل النماذج الحضارية للمدن النموذجية على المستوى العمراني والصحي والتنظيمي.

ويأتي ذلك تعزيزا لاستقرار ورفاهية المواطن من خلال توفير سبل العيش الكريم بما ينعكس إيجابا على المستفيدين وتحقيق أفضل البيئات السكنية المتكاملة.

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