السعودية اليوم / بداية القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم في التدريب التقني بالقصيم للعام التدريبي القادم



بريدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن فترة التسجيل لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية ستبدأ ابتداءً من يوم الخميس 4 ذي القعدة 1441هـ و ستسمر حتى يوم الأربعاء الموافق 17 ذي القعدة في خمس كليات تقنية وفرعين للبنين وثلاث كليات تقنية للبنات، وكذلك خمسة معاهد أربعة منها صناعية ثانوية ومعهد للعمارة والتشييد .

كما بيّن المذن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.