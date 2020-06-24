السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تصل إلى 102 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا



كيب تاون 2 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي أمخيزي ارتفاع عدد المصابين بفيروس

وأوضح أمخيزي اليوم أن مصالح وزارة الصحة سجلت 4288 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكداً أن عدد حالات التعافي وصل إلى 53444 حالة، مقابل 1991 حالة وفاة من بينها 61 حالة جديدة.

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00:16ت م

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كيب تاون 2 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي أمخيزي ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 102 ألف حالة.وأوضح أمخيزي اليوم أن مصالح وزارة الصحة سجلت 4288 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكداً أن عدد حالات التعافي وصل إلى 53444 حالة، مقابل 1991 حالة وفاة من بينها 61 حالة جديدة.// انتهى //00:16ت م0322

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