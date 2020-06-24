السعودية اليوم / لجنة السياحة في البرلمان المصري تؤيد قرار المملكة بشأن الحج



القاهرة 2 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أعلنت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، دعمها وتأييدها لقرار المملكة العربية

وقال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان عمرو صدقي في تصريح اليوم إن المملكة تتخذ إجراءات جيدة ولا تدع الأمور تخرج عن السيطرة في مواجهة جائحة فيروس

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القاهرة 2 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلنت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، دعمها وتأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مؤكدة أنه قرار حكيم.وقال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان عمرو صدقي في تصريح اليوم إن المملكة تتخذ إجراءات جيدة ولا تدع الأمور تخرج عن السيطرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، مُشيرًا إلى أن اقتصار موسم الحج على المقيمين داخل المملكة يجعل إحكام السيطرة وإجراء الكشف الطبي على الحجيج أكثر سهولة من استقبال أفواج من الخارج.// انتهى //00:03ت م0321

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