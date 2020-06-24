السعودية اليوم / مصر تسجل 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 87 حالة وفاة



القاهرة 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا، مشيراً إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة ،القليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وبين أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2365 حالة وفاة.

// انتهى //

23:53ت م

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القاهرة 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 87 حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا، مشيراً إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة ،القليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.وبين أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2365 حالة وفاة.// انتهى //23:53ت م0316

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