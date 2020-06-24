السعودية اليوم / موريتانيا تسجل حالتي وفاة و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أعلن مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود ولد علي محمود اليوم، تسجيل حالتي وفاة، و171 حالة إصابة جديدة، و 58 حالة شفاء من فيروس

وأشار إلى أن المصالح الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1575 فحصًا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3292 حالة، منها 963 حالة شفاء، و114 وفاة.

// انتهى //

23:29ت م

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نواكشوط 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلن مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود ولد علي محمود اليوم، تسجيل حالتي وفاة، و171 حالة إصابة جديدة، و 58 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار إلى أن المصالح الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1575 فحصًا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3292 حالة، منها 963 حالة شفاء، و114 وفاة.// انتهى //23:29ت م0303

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