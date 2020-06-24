السعودية اليوم / السنغال تنوه بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة



داكار 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

نوه معالي وزير خارجية السنغال أمادو باه بقرار المملكة إقامة حج هذا العام 1441 هجرية بأعداد محدودة للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، واصفاً إياه بالقرار الأصوب.

وقال أمادو باه خلال لقائه اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري : إن بلاده تدعم قرار المملكة نظرا لاستمرار مخاطر جائحة

// انتهى //

23:17ت م

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داكار 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنوه معالي وزير خارجية السنغال أمادو باه بقرار المملكة إقامة حج هذا العام 1441 هجرية بأعداد محدودة للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، واصفاً إياه بالقرار الأصوب.وقال أمادو باه خلال لقائه اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري : إن بلاده تدعم قرار المملكة نظرا لاستمرار مخاطر جائحة كورونا , وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي.// انتهى //23:17ت م0298

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