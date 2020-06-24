تفنيد .. مشروع جديد لـ اعتدال يتصدى للتطرف عبر الإنترنت

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) مشروعًا جديدًا تحت عنوان تفنيد للتصدي للأفكار المتطرّفة عبر فضاءات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعدها التنظيمات المتطرّفة ساحة واسعة لأنشطتها الهدّامة بدءًا من نشر الفكر المتطرف، ومرورًا بالدعاية للتطرّف العنيف، وانتهاءً بالتجنيد.

هدف مشروع تنفيد

ويهدف مشروع تفنيد إلى تحصين مستخدمي شبكة “الإنترنت” ومنصات التواصل الاجتماعي، عبر تفكيك الشبهات التي تحاول أذرع التنظيمات المتطرّفة، أو الجماعات المدفوعة بأجندات معادية للأوطان والإنسانية جمعاء، تمريرها ونشرها.

كما يهدف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف من خلال إطلاق المشروع عبر الرابط هنا إلى إعلاء القراءات الصحيحة التي تنسجم مع غاية الأديان والإنسانية بوجه عام، وحماية المجتمعات من مخاطر الإيديولوجيات العنيفة والمتشددة، ليُشكل مرجعية رقميّة تهدف إلى تفنيد الشبهات وتعزيز قيم الوسطية وحفظ رسائل الأديان من عبث المتطرّفين.

مشروع تفنيد

يُذكر أن تفنيد يُعد واحدًا من مشروعات “اعتدال” للتواصل والتفاعل مع فئات المجتمع كافة، إضافة إلى دوره التوعوي في الكشف عن مخاطر الشبهات، والوقاية منها، وتوفير محتوى معرفي علمي مُعزز بالأدلة والثوابت القاطعة والمجرّدة،التي من شأنها كشف أساليب استغلال الجماعات المتطرّفة للشبهات في عمليات استقطاب عناصر جديدة.

كما يهدف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف، من خلال إطلاق المشروع إلى إعلاء القراءات الصحيحة التي تنسجم مع غاية الأديان والإنسانية بوجه عام، وحماية المجتمعات من مخاطر الأيديولوجيات العنيفة والمتشددة، ليُشكل مرجعية رقميّة تهدف إلى تفنيد الشبهات وتعزيز قيم الوسطية وحفظ رسائل الأديان من عبث المتطرّفين.

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ويمكن الاطلاع على فيديو المشروع الجديد الذي اطلقه مركز اعتدال عبر الرابط

يُدشن #اعتدال مبادرته التفاعلية الجديدة #تفنيد @tafneedorg لمشاركة المجتمع جهوده في مكافحة الفكر المتطرف عبر مواجهة الشبُهات الدينية بالدليل(التحليل، التفكيك، والمنطق) ليدفع بالشباب المسلم نحو بناء الحياة

https://t.co/fDxsSHyrYp pic.twitter.com/oN1EB3FigG — اعتدال | ETIDAL (@Etidal) June 23, 2020

هنا

مركز اعتدال وأهدافه

. كما يمكن الانضمام إلى منصة تفنيد على تويتر عبر الرابط

جدير بالذكر أن مركز اعتدال يهدف إلى أن يكون المرجع الأول عالميًا في مكافحة الفكر المتطرّف وتعزيز ثقافة الاعتدال، حيث يعمل على رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة.

ويعمل المركز على التعزيز من ثقة الشعوب والحكومات في مواجهة أعداء الحياة، ومكافحة الفكر المتطرف، ونشر مبادئ التسامح والاعتدال والتأكيد على فرص السلام العالمي، عبر جميع اللغات واللهجات الشائع استخدامها في طروحات الفكر المتطرف، ويجري حالياً تطوير نظم ذكاء اصطناعية متقدمة لتحديد المواقع الجغرافية التي تمثل بؤر وحاضنات للفكر المتطرف والقيام بأنشطة الاستقطاب والتجنيد.

ويستعين مركز اعتدال ببرمجيات مبتكرة كليًا قادرة على رصد وتصنيف وتحليل أي محتوى متطرف في غضون ٦ ثوان فقط من ظهوره على شبكة الإنترنت وبمستوى غير مسبوق عالمياً من الدقة – يتعدى 80٪ – مما يتيح آفاقًا جديدة في مجال مكافحة الأنشطة المتطرفة في المجال الرقمي وسط تعاون مع نخبة من الباحثين والمتخصصين يقومون بالتحليل المتقدم للمعلومات بالإضافة إلى امتلاك الدراية والخبرة والفهم الدقيق للجماعات المتطرفة وخصائصها الفكرية والثقافية.

ويمكن الاطلاع على مستجدات مشروعات مركز اعتدال ومشروع تفنيد عبر الرابط هنا.

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