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فيديو.. أمطار رجال ألمع تجذب الزوار للتمتع بالطبيعة الخلابة
شملت أجزاء متفرقة من المحافظة
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع
هطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
وساهمت الأمطار في إبراز المناظر الجمالية الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المحافظة من سهول وأشجار وزروع، حيث قام هواة التصوير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول العديد من المقاطع والصور للمناظر الجميلة بالمحافظة خلال الأمطار.
الجدير بالذكر أن رجال ألمع تحوي العديد من الأودية ذات الأهمية، منها وادي حلي ويقع شمال رجال ألمع، بحيث يتجمع فيه عدد من الأودية منها وادي عمقة ووادي شصعة ووادي العوص، أما ثاني أشهر الأودية فهو وادي ريم ويقع جنوب رجال ألمع وتصب فيه أودية منها وادي الميل، ووادي بني جونة ووادي العانية ووادي محلية، وجميع هذه الأودية تصب في البحر الأحمر غربًا.
أمطار رجال ألمع تجذب الزوار للتمتع بالطبيعة الخلابة
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