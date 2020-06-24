، إدارة الاتحاد تعتمد الهيكلة الجديدة للفريق الكروي الأول.. وتقدم الشكر للمولد ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي الهيكلة الإدارية الجديدة لإدارة الفريق الأول لكرة القدم التي تقدم بها المدير التنفيذي للفريق حامد البلوي، والتي شهدت انضمام مشعل السعيد مديراً للفريق، ومروان مهدي إدارياً.



وقدم المجلس الشكر للكابتن أسامة المولد مع انتهاء فترة تكليفه مديـراً للفريق على ما قدمه من عمل وجهد.

وكان الجهاز الإداري الجديد باشر مهامه اليوم بالإشراف على إجراء اللاعبين للفحوصات الطبية الوقائية وفقاً للبروتوكولات الصادرة عن وزارة الرياضـة المتعلقة بعودة النشاط الرياضي.