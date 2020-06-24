- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، دعمها وتأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مؤكدة أنه قرار حكيم.
وتفصيلاً، قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان عمرو صدقي في تصريح، الثلاثاء، إن المملكة تتخذ إجراءات جيدة ولا تدع الأمور تخرج عن السيطرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن اقتصار موسم الحج على المقيمين داخل المملكة يجعل إحكام السيطرة وإجراء الكشف الطبي على الحجيج أكثر سهولة من استقبال أفواج من الخارج.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 12:52 AM
صدقي: السعودية تتخذ إجراءات جيدة لإحكام السيطرة في مواجهة "كورونا"
أعلنت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، دعمها وتأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مؤكدة أنه قرار حكيم.
وتفصيلاً، قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان عمرو صدقي في تصريح، الثلاثاء، إن المملكة تتخذ إجراءات جيدة ولا تدع الأمور تخرج عن السيطرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن اقتصار موسم الحج على المقيمين داخل المملكة يجعل إحكام السيطرة وإجراء الكشف الطبي على الحجيج أكثر سهولة من استقبال أفواج من الخارج.
، "سياحة البرلمان المصري" تؤيد قرار المملكة بتنظيم الحج بأعداد محدودة من الداخل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سياحة البرلمان المصري" تؤيد قرار المملكة بتنظيم الحج بأعداد محدودة من الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.