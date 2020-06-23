شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتدال» يٌطلق مشروع «تفنيد» لتفكيك شبهات التطرّف والان نبدء بالتفاصيل

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) مشروعًا جديدًا تحت عنوان "تفنيد"، للتصدي للأفكار المتطرّفة عبر فضاءات "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعدها التنظيمات المتطرّفة ساحة واسعة لأنشطتها الهدّامة بدءًا من نشر الفكر المتطرف، ومرورًا بالدعاية للتطرّف العنيف، وانتهاءً بالتجنيد.

ويهدف مشروع تفنيد إلى تحصين مستخدمي شبكة "الإنترنت" ومنصات التواصل الاجتماعي، عبر تفكيك الشبهات التي تحاول أذرع التنظيمات المتطرّفة، أو الجماعات المدفوعة بأجندات معادية للأوطان والإنسانية جمعاء، تمريرها ونشرها.