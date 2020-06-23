شكرا لقرائتكم خبر عن العالم «ينتفض» ضد الإرهاب الحوثي ويدعم المملكة والان نبدء بالتفاصيل

قوبلّ الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة دون طيار التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة بإدانات دولية وعربية موسعة، مطالبة الميليشيا بالتراجع عن أعمالها الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار المنطقة.

» فرنسا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح، إلى أن الهجمات التي استهدفت عمداً المناطق المدنية تشكل هجوماً جديداً على أمن المملكة واستقرار المنطقة.

وأضافت أن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن، مجددةً دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

» الإمارات

فيما جددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

» الكويت

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، إن هذه العمليات الإرهابية تعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام فضلاً عما تمثله من تهديد لأمن المملكة وترويع الآمنين فيها واستقرار المنطقة الأمر الذي يستوجب معه على المجتمع الدولي المسارعة في تحمل مسؤولياته لحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية على الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من قبل التحالف والعودة إلى المفاوضات وإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر وفتك بأبناء الشعب اليمني.

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وأكد المصدر، تضامن دولة الكويت ووقوفها الكامل مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

» مصر

وأعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها الشديدة لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي "نجران وجيزان".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم.

» البحرين

وأشادت وزارة الخارجية فى البحرين، ببسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها، مشددًة على موقف البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تشكل تهديدا لأمن المنطقة والعالم ككل، داعيًة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والوقوف في وجه هذه الميليشيات التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي.

» اليمن

أما الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، قال، إن هذه الهجمات تكشف حقيقة هذه الميليشيات الإرهابية ومزاعمها عن السلام وتضعها على المحك أمام الرأي العام الإقليمي والدولي.

وأكدت الحكومة اليمنية وقوفها بجانب المملكة، وتأييدها المطلق لحقها في الدفاع عن نفسها ومواجهة الصلف الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران، كما تؤكد الحكومة اليمنية أن استمرار هذه الهجمات وبصورة متكررة ضد الأشقاء في المملكة يؤكد حقيقة هذه الميليشيات التي باتت تعمل كذراع للحرس الثوري وأداة من أدواته العابثة بالمنطقة.

وأشار إلى أن استمرار الهجمات ضد المدن السعودية يجلي الستار عن نوايا هذه الميليشيات الإجرامية تجاه جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي الجهود التي لم تؤمن بها هذه الميليشيات في أي يوم من الأيام، ولم تقابلها سوى بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.