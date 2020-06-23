شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: تطوير المبادرات لتحسين المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله-، ضرورة تعزيز الجهود التواصلية للمجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، والاستفادة من التقنية في رصد الملاحظات والمرئيات على أداء المجلس والبلديات التابعة، والعمل على تحسين الأداء، وتطوير المبادرات المعنية بتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

حرص واهتمام

ونوه نائب أمير الشرقية خلال استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة عبدالهادي الشمري، بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تفعيل دور المجالس البلدية في التنمية المحلية، ومواكبتها لمتطلبات المرحلة الحالية، واطلع سموه على تقرير عن جهود وأعمال المجلس منذ بداية العام المالي الحالي، مشيدا سموه بهذه الجهود، متمنيا لمنسوبي المجلس التوفيق.

دعم متواصل

من جهته، عبر الشمري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -يحفظهما الله-، على دعمهما المتواصل لجهود المجلس، وحرصهما على تفعيل الدور التنموي للمجلس، وتعزيز شراكته مع مختلف القطاعات.