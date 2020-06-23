مجلس الوزراء يعين 4 أعضاء في مجلس مركز أداء برئاسة العواد

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعيين أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد.

وجاء في عضوية مجلس إدارة مركز قياس أداء الأجهزة العامة كل من الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف، والدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وفيصل بن فاضل الإبراهيم، ورانيا بنت محمود نشار.

إنشاء مركز أداء:

وأنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 6/ 1/ 1437هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

أهداف مركز أداء:

ويعمل مركز أداء على قياس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنھجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتھا وفاعليتھا، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأھداف الإستراتيجية للجھة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

رؤية أداء ورسالته:

أما رؤية مركز أداء فهي قياس أداء الأجهزة العامة بمعايير عالمية، نحو أداء حكومي متميز، ورؤية وطنية محققة، وبالنسبة إلى رسالته في بناء وتفعيل آليات قياس أداء الأجهزة العامة وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية، وتحسين مستوى التواصل مع المستفيدين.

مهام مركز أداء:

وبحسب الموقع الرسمي لـ أداء على الرابط هنا هناك 6 أهداف له وهي كما يلي:

1. بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر

2. إعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي

3. دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين

4. دعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة

5. تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها

6. نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال

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وتعتبر عملية قياس أداء الأجهزة العامة وفق مؤشرات ومستهدفات سابقة في الأجهزة العامة بالمملكة، فقد عمل المركز على وضع منهجية للتمكين وبناء القدرات من خلال اعتماد مركز أداء على العمل التكاملي مع الأجهزة العامة مما يتيح نشر ثقافة القياس.

ويمكن الاطلاع على الجمهور المستهدف من مركز أداء عبر الرابط هنا

وكان المركز قد أطلق منصة تضم أكثر من 500 مؤشر عالمي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من هنا

أهداف التمكين:

التواصل: رفع الوعي بمفهوم إدارة الأداء بمعناها الشامل التشخيص: زيادة الشفافية من خلال قياس نضج الأجهزة العامة في عمليات قياس الأداء الأطر والمعايير: تصميم منهجيات وأطر لقياس الأداء حسب أفضل المعايير العالمية إدارة الأداء: تحفيز وتمكين الأجهزة العامة مما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية بناء القدرات: العمل على بناء القدرات وإنشاء مجتمع للممارسين والمهتمين في إدارة الأداء

أهداف قياس أداء الأجهزة العامة فهي:

دعم الأجهزة العامة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة. تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة العامة في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها. دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.

المحاور الرئيسية لقياس أداء الأجهزة العامة:

أما المحاور الرئيسية لعمل مركز أداء لقياس أداء الأجهزة العامة فهي كما يلي:

قياس تحقيق الأهداف والمستهدفات: تُستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم مدى التقدم الذي يحققه الجهاز نحو تحقيق الأهداف والمستهدفات المعتمدة له، ويتم قياس ومتابعة المؤشرات المتعلقة بتحقيق الأهداف والمستهدفات (Outcome-based KPIs) بشكل رئيسي. قياس تحقيق المبادرات: تقوم الأجهزة بتزويد المركز بقائمة مبادراتها المتوائمة مع رؤية المملكة، ويتم إصدار التقارير عن مستوى تحقيق نتائج المعالم الرئيسية (Milestone) للمبادرات، وتحقيق مخرجات المبادرة (Outputs). قياس رضا المستفيد: قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من قبل الأجهزة العامة، ويقوم المركز باستخدام عدة أدوات قياس مثل الاستبيانات والزيارات الميدانية والتطبيقات الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن مركز أداء ومهامه والأسئلة الشائعة عنه عبر الرابط هنا.

وأيضًا يمكن تحميل منهجية قياس أداء الأجهزة العامة عبر الرابط هنا.

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