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إغلاق الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي
تم انتقال كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم 1
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي أنه تم إغلاق الصالة الجنوبية وانتقال كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم 1.
وقال مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر حسابه بموقع تويتر: أعزاءنا المسافرين، نود إشعاركم بأنه تم إغلاق الصالة الجنوبية وانتقال كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم 1.
وكان مطار الملك عبدالعزيز بجدة قد بدأ تشغيل خدمة القطار الداخلي لنقل مسافري الرحلات الدولية في الصالة رقم 1.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر عملية نقل الركاب بالقطار الداخلي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم إلزام الركاب بوضع الكمامات وتطبيق التبادل الاجتماعي، ويمكن الاطلاع على الفيديو من
#مطار_الملك_عبدالعزيز:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 22, 2020
بدء تشغيل خدمة القطار الداخلي لنقل
مسافري الرحلات الدولية في الصالة رقم 1 pic.twitter.com/nSaePbi8IP
مطار الملك عبدالعزيز الدولي:
يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي أو مطار جدة الدولي هو مطار دولي يقع على بعد 19 كيلومترًا شمال مدينة جدة الميناء الأول في السعودية، بدأ بناء المطار في 1974، وتم افتتاح المطار رسميًّا في إبريل 1981.
ويعتبر هذا المطار هو الأهم في مطارات السعودية، حيث إنه هو المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، كما أنه هو بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل جميع الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، كما يتميز أيضًا بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج.
وفي عام 2019، افتتح مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع نقل عدد من الرحلات الداخلية للعمل منه، حيث يعتبر المطار أحد أكبر المطارات من نوعه في العالم ويستمتع الزوار والركاب بعدد من المرافق بما في ذلك صالات بمساحة 810.000 متر مربع ومركز نقل يربط بين المبنى وموقف السيارات ومحطة القطا. علاوة على ذلك، يحتوي المطار على حوض سمك ضخم يبلغ قطره 10 أمتار وارتفاعه 14 مترًا، بالإضافة إلى قدرة تخزين بمليون لتر من الماء.
علاوة على ذلك، تم إنشاء مسجد يتسع لـ3732 مصليًا في المطار، أما في أغسطس 2019، بدأ المطار في نقل عدد من الرحلات الدولية التي تشغلها السعودية إلى هذه المحطة الجديدة وفي 18 نوفمبر أصبحت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أول شركة طيران غير سعودية تنتقل إلى هذه المحطة الجديدة.
ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن مطار الملك عبدالعزيز عبر الرابط هنا.
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