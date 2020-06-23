- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة(.
وفي التفاصيل، أكد المجلس، اليوم الثلاثاء، الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها، معرباً عن تضامنه مع المملكة في نبذ ومحاربة صور الإرهاب وأشكاله كافة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه الميليشيات الإرهابية وردعها حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، سائلاً المولى العلي القدير أن حفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 11:44 PM
دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف لردع هذه الميليشيات حفاظاً على الأمن الإقليمي
أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة(.
وفي التفاصيل، أكد المجلس، اليوم الثلاثاء، الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها، معرباً عن تضامنه مع المملكة في نبذ ومحاربة صور الإرهاب وأشكاله كافة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه الميليشيات الإرهابية وردعها حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، سائلاً المولى العلي القدير أن حفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.
، "الشورى البحريني" يدين محاولة الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشورى البحريني" يدين محاولة الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.