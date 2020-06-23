، الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تنظِّم عن بُعد ورشة "أبدع بطريقتي" ،

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نفَّذت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم "عن بُعد" ضمن مبادراتها المجتمعية ورشة "أبدع بطريقتي" للطلاب والطالبات، قدمتها المدربة غادة العبيدى، بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات.
وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة مبادرات المسؤولية المجتمعية للجمعية؛ فقد بينت الأستاذة فردوس جبريل فلاتة، المدير التنفيذي للجمعية، أن الورشة تنفَّذ ضمن مبادرة تعلمت عن بُعد؛ إذ إن الجمعية حرصت على القيام بدورها في نشر ثقافة الإبداع بأساليب متقدمة من خلال استهداف مشاركة أبنائنا وبناتنا بإرشادهم لتوجيه مهاراتهم نحو الإبداع.
مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في حياة أبنائهم، وضرورة النظر لهم بشمولية وفقًا لخصائصهم. وشكرت التفاعل الإيجابي من جميع المشاركين.
وقال الدكتور عثمان عبدالعزيز عبدالله آل عثمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم: يحظى المبدعون برعاية واهتمام كبيرَيْن من حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى-؛ ليخرج لنا جيل صالح للمشاركة الفعالة في خدمة دينه ووطنه الغالي في إطار منهجي واقعي، وبأحدث الطرق، وليكون قدوة حسنة لجميع بلاد العالم.
وأوضح أن التقدم العلمي والتقني الذي تشهده بلادنا في كل لحظة منح الطلاب والطالبات أهمية عظمى لكسب مهارات داعمة لتطوير العمل، وسرعة التواصل مع الآخرين في كل مكان وزمان؛ لذا يجب علينا بذل كل ما نستطيع من جهد في سبيل تميُّز طلابنا، وتحسين مستوى وسائل التعلم والتعليم، وقياس مدى الاستفادة من التطور، ومواكبة الغايات الاستراتيجية التي تساعد الطلاب والطالبات في مجالات مختلفة ومتعددة لحياة أفضل.
وقدّم الدكتور آل عثمان جزيل الشكر لكل من يدعم الجمعية؛ حتى تكون دائمًا سباقة لكل ما فيه رقي وازدهار العمل الخيري والإنساني، والقيام بمهامها الجسيمة في وطننا الغالي. مقدرًا وشاكرًا غادة العبيدي لتقديم لهذه الورشة. والشكر للحضور والمشاركين في هذه الورشة المباركة. وعلى الخير والعطاء نلتقي دائمًا لخدمة المجتمع.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 11:27 PM
للطلاب والطالبات ضمن مجموعة مبادرات المسؤولية المجتمعية للجمعيةالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تنظِّم عن بُعد ورشة "أبدع بطريقتي"
نفَّذت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم "عن بُعد" ضمن مبادراتها المجتمعية ورشة "أبدع بطريقتي" للطلاب والطالبات، قدمتها المدربة غادة العبيدى، بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات.
وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة مبادرات المسؤولية المجتمعية للجمعية؛ فقد بينت الأستاذة فردوس جبريل فلاتة، المدير التنفيذي للجمعية، أن الورشة تنفَّذ ضمن مبادرة تعلمت عن بُعد؛ إذ إن الجمعية حرصت على القيام بدورها في نشر ثقافة الإبداع بأساليب متقدمة من خلال استهداف مشاركة أبنائنا وبناتنا بإرشادهم لتوجيه مهاراتهم نحو الإبداع.
مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في حياة أبنائهم، وضرورة النظر لهم بشمولية وفقًا لخصائصهم. وشكرت التفاعل الإيجابي من جميع المشاركين.
وقال الدكتور عثمان عبدالعزيز عبدالله آل عثمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم: يحظى المبدعون برعاية واهتمام كبيرَيْن من حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى-؛ ليخرج لنا جيل صالح للمشاركة الفعالة في خدمة دينه ووطنه الغالي في إطار منهجي واقعي، وبأحدث الطرق، وليكون قدوة حسنة لجميع بلاد العالم.
وأوضح أن التقدم العلمي والتقني الذي تشهده بلادنا في كل لحظة منح الطلاب والطالبات أهمية عظمى لكسب مهارات داعمة لتطوير العمل، وسرعة التواصل مع الآخرين في كل مكان وزمان؛ لذا يجب علينا بذل كل ما نستطيع من جهد في سبيل تميُّز طلابنا، وتحسين مستوى وسائل التعلم والتعليم، وقياس مدى الاستفادة من التطور، ومواكبة الغايات الاستراتيجية التي تساعد الطلاب والطالبات في مجالات مختلفة ومتعددة لحياة أفضل.
وقدّم الدكتور آل عثمان جزيل الشكر لكل من يدعم الجمعية؛ حتى تكون دائمًا سباقة لكل ما فيه رقي وازدهار العمل الخيري والإنساني، والقيام بمهامها الجسيمة في وطننا الغالي. مقدرًا وشاكرًا غادة العبيدي لتقديم لهذه الورشة. والشكر للحضور والمشاركين في هذه الورشة المباركة. وعلى الخير والعطاء نلتقي دائمًا لخدمة المجتمع.
، الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تنظِّم عن بُعد ورشة "أبدع بطريقتي" ،
المصدر : الخليج 365
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