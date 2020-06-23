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دانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الهجمات التي استهدفت عمدًا المناطق المدنية تشكِّل هجومًا جديدًا على أمن السعودية واستقرار المنطقة.
وأضافت بأن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. مجددة دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 11:20 PM
أكدت أن اتفاقًا سياسيًّا شاملاً هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع باليمن
دانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الهجمات التي استهدفت عمدًا المناطق المدنية تشكِّل هجومًا جديدًا على أمن السعودية واستقرار المنطقة.
وأضافت بأن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. مجددة دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
، فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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