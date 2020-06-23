اخبار السعوديه

فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن اتفاقًا سياسيًّا شاملاً هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع باليمن

دانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية .

وفي التفاصيل، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الهجمات التي استهدفت عمدًا المناطق المدنية تشكِّل هجومًا جديدًا على أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت بأن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. مجددة دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 11:20 PM

أكدت أن اتفاقًا سياسيًّا شاملاً هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع باليمن

Advertisements
فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

دانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الهجمات التي استهدفت عمدًا المناطق المدنية تشكِّل هجومًا جديدًا على أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت بأن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. مجددة دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

الكلمات المفتاحية

، فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا