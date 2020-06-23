، الآلة الإخوانية تستغل "موسم الحج" لمهاجمة المملكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء قرار تقنين حج هذا العام منسجمًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي نادت بحفظ الأنفس من الأسقام والأوبئة، خصوصًا في هذا التجمع البشري الذي يقصد به ملايين المسلمين البقاع المقدسة كل عام ليعودوا كما ولدوا، فالأمن الصحي للحجيج مبدأ للمملكة لا تتزحزح عنه من قِبل حربها مع فيروس "كوفيد-١٩".
ومع إيقاف العمرة والصلاة في الفترة الماضية هُوجم القرار مع أن المملكة لم تكن أول دولة فعلت هذا، بل سبقتها دول أخرى، كتركيا مثلاً، لكن هوى الإخوان ومناديبهم يفضح تناقضاتهم الفكرية، كما أن تباين مواقفهم يعري اعوجاج منطقهم الذي يخالفه الواقع أساسًا.
وخلال الأعوام الماضية لم يأل هؤلاء جهدًا لتسييس الحج، ففي بداية مقاطعة قطر، وهو الموقف السيادي للسعودية الذي تكفله القوانين الدولية لحماية أمنها القومي، تعالت أصوات الآلة "القطرتركية"، ثم مع تحديد مسار للحجاج القطريين زاد فحيح الأفاعي لحرف الموضوع وزجه في ملعب السياسة؛ لإرباك الموقف السعودي، فزعموا أن السعودية تصد القطريين عن بيت الله.
وقبل إعلان موسم حج العام الحالي، خرجت الأصوات نفسها تواصل طرح استفهاماتها على أرضية مليئة بالألغام، وهل سيُقام الحج أو لا، وربطه بإيقاف العمرة، وهو الحق الذي أريد منه باطلاً، فلو فتشت في ماضيهم لن تجد إلا مزيجًا من الحربائية والتشكل حسب المزاج التركي والمنادات بتدويل الحج، وهي المطالب التي ينادي بها محور الشر الإيراني التركي.
وعندما أُعلن عن إقامة الحج وطريقته المقتصرة على حجاج الداخل حماية لهم لم يعجبهم الأمر؛ بسبب الأفكار التي ينطلقون منها وازدواجية معاييرهم، فلا إيقاف الحج لو حصل سيعجبهم، ولا اختصاره كذلك؛ لأن الهدف ليس إقامة الحج من عدمه، بل التشويش على جهود المملكة في حماية ضيوف الرحمن.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 11:02 PM
حماية الحجاج مبدأ للمملكة لا تتزحزح عنه
جاء قرار تقنين حج هذا العام منسجمًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي نادت بحفظ الأنفس من الأسقام والأوبئة، خصوصًا في هذا التجمع البشري الذي يقصد به ملايين المسلمين البقاع المقدسة كل عام ليعودوا كما ولدوا، فالأمن الصحي للحجيج مبدأ للمملكة لا تتزحزح عنه من قِبل حربها مع فيروس "كوفيد-١٩".
ومع إيقاف العمرة والصلاة في الفترة الماضية هُوجم القرار مع أن المملكة لم تكن أول دولة فعلت هذا، بل سبقتها دول أخرى، كتركيا مثلاً، لكن هوى الإخوان ومناديبهم يفضح تناقضاتهم الفكرية، كما أن تباين مواقفهم يعري اعوجاج منطقهم الذي يخالفه الواقع أساسًا.
وخلال الأعوام الماضية لم يأل هؤلاء جهدًا لتسييس الحج، ففي بداية مقاطعة قطر، وهو الموقف السيادي للسعودية الذي تكفله القوانين الدولية لحماية أمنها القومي، تعالت أصوات الآلة "القطرتركية"، ثم مع تحديد مسار للحجاج القطريين زاد فحيح الأفاعي لحرف الموضوع وزجه في ملعب السياسة؛ لإرباك الموقف السعودي، فزعموا أن السعودية تصد القطريين عن بيت الله.
وقبل إعلان موسم حج العام الحالي، خرجت الأصوات نفسها تواصل طرح استفهاماتها على أرضية مليئة بالألغام، وهل سيُقام الحج أو لا، وربطه بإيقاف العمرة، وهو الحق الذي أريد منه باطلاً، فلو فتشت في ماضيهم لن تجد إلا مزيجًا من الحربائية والتشكل حسب المزاج التركي والمنادات بتدويل الحج، وهي المطالب التي ينادي بها محور الشر الإيراني التركي.
وعندما أُعلن عن إقامة الحج وطريقته المقتصرة على حجاج الداخل حماية لهم لم يعجبهم الأمر؛ بسبب الأفكار التي ينطلقون منها وازدواجية معاييرهم، فلا إيقاف الحج لو حصل سيعجبهم، ولا اختصاره كذلك؛ لأن الهدف ليس إقامة الحج من عدمه، بل التشويش على جهود المملكة في حماية ضيوف الرحمن.
، الآلة الإخوانية تستغل "موسم الحج" لمهاجمة المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الآلة الإخوانية تستغل "موسم الحج" لمهاجمة المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.