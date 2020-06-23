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قال خبير الطقس حسن كراني إنه بأمر الله بعد وداع حركة الشمس الظاهرية خط الاستواء تستعد أجواؤنا لانقلاب حراري، يصل إلى 50 - 56 م تحت أشعة الشمس بدءًا من الجمعة 26 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو.
وأوضح "كراني" أن العظمى المتوقعة في الظل (46-50م). مطالبًا المواطنين بعدم التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 11:00 PM
نصح الجميع بعدم التعرُّض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس
قال خبير الطقس حسن كراني إنه بأمر الله بعد وداع حركة الشمس الظاهرية خط الاستواء تستعد أجواؤنا لانقلاب حراري، يصل إلى 50 - 56 م تحت أشعة الشمس بدءًا من الجمعة 26 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو.
وأوضح "كراني" أن العظمى المتوقعة في الظل (46-50م). مطالبًا المواطنين بعدم التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.
، "كراني": أجواؤنا تستعد لانقلاب حراري يصل إلى 50 - 56م بدءًا من الجمعة القادمة ،
المصدر : الخليج 365
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