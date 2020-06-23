شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

اطلع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومستجداتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي محليا وعالميا، وما حققته أعمال الرصد الاستباقي والتقصي من إسهام في الحد من انتشار الفيروس.

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