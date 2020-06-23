شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: الهجمات الحوثية تهدد استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم إلى أن الهجمات التي استهدفت عمداً المناطق المدنية تشكل هجوماً جديداً على أمن المملكة واستقرار المنطقة.
وأضافت أن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن، مجددةً دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
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