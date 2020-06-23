شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تناقش استعدادات استقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

عقد المجلس الاستشاري جلسته الدورية برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة هنأ "السديس" الحاضرين بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء الحظر ، مشيدًا بجهود قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - في هذه الجائحة ، وبوعي المواطنين والمقيمين في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الاستمرار بممارسة الإجراءات الاحترازية في مقر العمل وحياتنا اليومية ، للحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا.

وناقش المجلس استعداد الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1441هـ ، بعد قرار وزارة الحج والعمرة بإقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة والعزيزة في نفوس المسلمين ، وكيفية تعزيز الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للخروج من هذا الموسم بنجاح كبير كما تعودنا من هذه البلاد.