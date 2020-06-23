شكرا لقرائتكم خبر عن حراس أمن يتظلمون من تأخر رواتبهم.. و«الموارد البشرية» تتدخل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تأخر إحدى المنشآت عن صرف رواتب حراس الأمن من السعوديين، وقفت إدارة التفتيش على المنشأة المعنية فور الاطلاع على المشكلة".
وتابعت:" اتضح أن المنشأة قد صرفت لجميع العاملين رواتب شهري مارس وأبريل كاملة، بالإضافة إلى صرف نصف راتب شهر مايو للعاملين، على أن يتم الصرف الجزى المتبقي من الراتب خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع وسوف تتابع الوزارة ذلك".
وضبطت الوزارة مخالفة على المنشأة تتمثل في "عدم وجود يوم للراحة الأسبوعية للموظف" وبناء عليه تم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم ضد المنشأة التي تعهد المسؤول فيها بتطبيق أنظمة الوزارة وتشريعاتها فيما يتعلق بنظام الإجازات وأوقات العمل.
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