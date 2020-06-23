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العثور على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة في مكة

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كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن تسليم 24 قطعة أثرية لوزارة السياحة عثر عليها في أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة, وسلمت لجهة الاختصاص بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص و أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي أن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ.

وبين أنه جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة السياحة، وسلمت هذه الشواهد لهم بوصفهم الجهة ذات الاختصاص، مؤكداً أن العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعدما وقفت وزارة السياحة بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة على الموقع لمعاينته.

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