شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة في مكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي أن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ.
وبين أنه جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة السياحة، وسلمت هذه الشواهد لهم بوصفهم الجهة ذات الاختصاص، مؤكداً أن العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعدما وقفت وزارة السياحة بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة على الموقع لمعاينته.
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