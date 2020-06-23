الموارد البشرية تباشر تظلم حارس أمن وتضبط مخالفات المنشأة

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية أنها باشرت حالة تظلم حارس أمن في إحدى المنشآت من قبل مفتشيها، وتم ضبط مخالفات العمل التي ظهرت لهم.

وقالت الموارد البشرية في بيان لها عبر حسابها بموقع تويتر: إن ذلك جاء بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تظلم حارس أمن في إحدى المنشآت، حيث تم ضبط المخالفات التي ظهرت وأخذ التعهدات على المنشأة في تسليم رواتب العاملين كافة وفي وقتها وجاري متابعة ذلك.

ودعت الموارد البشرية في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم 19911.

إطلاق خدمة الموعد:

في سياق آخر، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن إطلاق خدمة الموعد الإلكتروني، التي تستهدف في مرحلتها الأولى عملاء مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها بذلك تهدف إلى تسهيل المراجعات وتقديم الخدمات بطريقة منظمة ومناسبة ترضي العملاء والمستفيدين بتوفير الجهد والوقت وتضمن تحقيق أقصى درجات الاحتراز المطلوبة في الفترة الحالية لمكافحة جائحة كورونا.

وأشار المشرف العام التنفيذي على الفروع، الأستاذ ياسر البابطين، إلى أن “إطلاق هذه الخدمة يأتي تماشيًا مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030، وسعي الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا وأتمتة خدماتها وتنظيمها بما يدعم مصلحة المواطنين والمقيمين”.

وبين أنه “يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة الاجتماعية على الرابط هنا”.

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بروتوكولات وقائية للعودة إلى العمل:

كما نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلة بروتوكولات وقائية، بالتزامن مع عودة العمل في منشآت ومؤسسات القطاع العام.

وتضمنت تلك البروتوكولات ما يلي:

– التقييم الذاتي للمخاطر الصحية عبر برنامج موعد والمقدم من وزارة الصحة.

– يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة أو من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقًا، كذلك حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الإلكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.

– في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 10 أمتار مربعة) كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.

– منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني والأدوار للتوصيل والاكتفاء بالتوصيل خارج المبنى، كذلك على الجهات الحكومية استخدام النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية قدر الإمكان.

وأعلنت الموارد البشرية قبل يومين أن نسب الحضور لمقار العمل لا تتجاوز ٧٥% مع تطبيق الدوام المرن، ويمكن الاطلاع على الخبر كاملًا عبر الرابط التالي: هنا.

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