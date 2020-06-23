شكرا لقرائتكم خطوات إضافة النشاط الإلكتروني وتحديث السجل التجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة التجارة، عموم الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة التجارة الإلكترونية إلى إضافة بيانات متاجرها الإلكترونية عبر خدمة تحديث بيانات السجل التجاري عبر الرابط: هنا وذلك تطبيقًا لما نص عليه نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وتسهم إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية وتحديث السجل التجاري في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.

وأكدت وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية أنها تواصل السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين أداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.

مميزات السجل التجاري بالإنجليزية:

وكانت وزارة التجارة قد أوضحت أن هناك بعض المميزات لاستخراج السجل باللغة الإنجليزية.

وقالت التجارة: إن مميزات السجل التجاري باللغة الإنجليزية منها الحصول على ترجمة معتمدة إلكترونيًّا، وتمكين أصحاب السجلات التجارية من التواصل مع المنشآت التجارية خارج المملكة.

وأيضًا تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في المملكة.

وأطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة جديدة لحاملي السجل التجاري تمكنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية، سواء للشركات أو المؤسسات فوريًّا، تيسيرًا منها لعمليات الاستثمار الخارجي، وتسهيلًا للعمل التجاري.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار حاملي السجلات التجارية والراغبين بالاستفادة من الخدمة الدخول على الموقع الإلكتروني هنا والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة. طريقة شطب السجل التجاري: كما أكدت وزارة التجارة أنه بالإمكان شطب السجل التجاري للمؤسسة بعدة خطوات. وأوضحت التجارة، أنه يتم أولًا الدخول على موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني، ثم الخدمات الإلكترونية، وبعدها اختيار السجلات التجارية، ثم الدخول على الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور)، وأخيرًا الضغط على أيقونة سجلاتي التجارية. وأوضحت التجارة في سياق آخر، أن شروط شطب السجل هي: ألا يكون هناك عمالة على السجل التجاري، وألا يكون رئيسيًّا ولديه فروع، وألا يكون مرتبطًا بترخيص. كما ردت وزارة التجارة والاستثمار على استفسار بشأن طريقة إصدار سجل تجاري خاص بمتجر إلكتروني لتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات. وأوضحت التجارة أنه بالإمكان اختيار النشاط بالطريقة التالية: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ثم البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق الإنترنت، وأخيرًا اختيار البيع بالتجزئة عن طريق الإنترنت. Advertisements وتابعت في سياق آخر، أنه في حال لم تكن مهنة المتقدم في الأحوال المدنية “موظفًا حكوميًّا”، بإمكانه إصدار سجله التجاري إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة: هنا نقل ملكية السجل التجاري: وأيضًا قالت وزارة التجارة: إنه يمكن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا عبر الرابط: هنا ولفتت وزارة التجارة إلى أن ذلك يتطلب وجود شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وألا يكون الاسم التجاري للسجل “بالاسم الشخصي”. وكانت وزارة التجارة قد أوضحت لـ”متابعات الخليج 365” في وقت سابق أن إيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة، إما بالتطبيق قبل الموعد أو زيادتها عن المقرر نظامًا يرجع لمسؤولية الهيئة العامة للزكاة والدخل. وأكدت أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة تقوم بجولات على المنشآت التجارية للرقابة على الأسعار، لرصد مباشر لأسعار السلع التموينية والضرورية. وأشارت لاستخدام نظام الرصد الإلكتروني للأسعار والذي يرصد وبشكل مباشر أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات. وأهابت وزارة التجارة المواطنين على رفع البلاغات والشكاوى عبر الرقم الموحد وتطبيق موقع الوزارة، لضبط المخالفين وإيقاع المخالفات بحقهم.

وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟ وقالت وزارة التجارة عبر حسابها بموقع تويتر: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.

وأكدت التجارة أيضًا أنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد.

ولفتت ردًّا على استفسار في هذا الشأن أنه يمكن الاطلاع على تصنيف الأنشطة عبر الرابط التالي: هنا

وتابعت أن من شروط إصدار سجل تجاري رئيسي (مؤسسة) ألا يقل العمر عن 18 سنة، وأيضًا ألا يكون موظفًا حكوميًّا، وألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.

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