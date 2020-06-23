متضررو بنك الراجحي : 6 أشهر نطالب بحقوقنا وكل أسبوع شغلة جديدة!

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب مستفيدو بنك الراجحي بالاهتمام بمطالبهم المختلفة، والتي من بينها تسجيل الصكوك العقارية واستحقاقات إيجارات ماكينات الصراف الآلي.

6 أشهر من المطالبة!

وعبر وسم “متضررين بنك الراجحي” قال حمود بن رحمة: “للأسف الشديد. لنا 6 أشهر نطالب بمستحقاتنا من إيجارات ماكينات الصراف، ودائمًا لا نجد إجابة، ولم نستطع الوصول إلى الشخص المسؤول عن إدارة الماكينات ولا زالت المعاناة قائمة”.

أما ساهم فقال: “عيوب الراجحي، تسجيل الصكوك العقارية باسمه علمًا أنها تتبع دعم عقار نسبة عالية، كل أسبوع تحديث جديد وشغلة جديدة”.

وكان مصرف الراجحي قد أطلق قبل أيام لأول مرة في المملكة خاصية فتح الحساب أونلاين عبر تطبيق الراجحي موبايل أو الموقع الإلكتروني للمصرف عبر الرابط هنا بدون زيارة الفرع.

وضمن الشكاوي أيضًا أنه تم إنهاء عقود موظفين من مصرف الراجحي رغم أنهم خدموا أكثر من 15 عامًا وسط أداء متميز، وعلى الرغم من أن لديهم أسرة كبيرة يعولونها، متمنين تدخل الموارد البشرية لإنصافهم.

كما قلص بنك الراجحي عدد الموظفين واعتذر بحجة جائحة كورونا كما أنهى العقود وهي قائمة دون ذكر الأسباب وسط مماطلة شديدة في إنهاء الإجراءات مع الموظف، بحسب شكاوى رصدتها “متابعات الخليج 365” عبر الوسم الذي يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط هنا.

بنك الراجحي:

واحتل مصرف الراجحي ثاني أكبر البنوك تبرعًا لمساعدة المجتمع لمواجهة فيروس كورونا في الرصد الذي أجرته “مال”، وشمل كبيرًا من الشركات السعودية الكبرى المدرجة في سوق الأسهم قدمت انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية.

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وبلغ الدعم الذي قدمه بنك الراجحي 49.7 مليون ريال، موزعة ما بين 25 مليون ريال للصندوق الصحي و15.5 مليون ريال للصندوق المجتمعي، ودعم مبادرة وطن العطاء بمبلغ 9.1 مليون ريال بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة المحتجزين في بيوتهم من المرضى وكبار السن.

حساب قيمة التمويل والقرض من مصرف الراجحي:

في سياق آخر، يمكن حساب قيمة التمويل والقرض من مصرف الراجحي مع حساب قيمة القسط الشهري الذي سيقوم كل عميل بدفعه شهريًّا حيث يمكن حساب ذلك من خلال الدخول علي حاسبة الراجحي هنا وبعد الدخول علي الموقع يقوم كل عميل ببعض الخطوات البسيطة من أجل حساب التمويل:

يتم الاختيار في حساب التمويل الجنسية الخاصة سواء مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة.

يحدد العميل نوع العمل الذي ينضم إليه سواء عمل حكومي أو خاص أو قطاع شبه حكومي.

بعدها يحدد العميل قيمة المبلغ الشهري الذي يحصل عليه من راتب ثابت، ثم تحديد عدد الأقساط التي يرغب قي سدادها شهريًا إلى البنك.

أخيرًا، يتم الضغط علي حساب التمويل لمعرفة تفاصيل قيمة القرض والتمويل الذي يتم الحصول عليه.

تاريخ مصرف الراجحي:

وبدأ مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، نشاطه عام 1957م. ويتمتع المصرف بخبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية. وتم افتتاح أول فرع لمصرف للرجال في حي الديرة في الرياض عام 1957م، بينما افتتح أول فرع للسيدات عام 1979م في حي الشميسي.

وشهد مصرف الراجحي عام 1978م دمج مختلف المؤسسات التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة واحدة في شركة الراجحي المصرفية للتجارة، وفي عام 1988م تم تحويل المصرف إلى شركة مساهمة سعودية عامة.

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