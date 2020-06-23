السعودية | الكويت تدين اعتداءات الحوثي على مناطق سكنية في السعودية

شكرا لقرائتكم الكويت تدين اعتداءات الحوثي على مناطق سكنية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية، الثلاثاء، أن الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف الحوثيين لمناطق سكنية سعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات الإرهابية تعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلا للجهود الرامية لتحقيق السلام.

وأكدت الكويت تضامنها ووقوفها التام بجانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أكد الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي باتجاه السعودية، مؤكداً أن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثي من صنعاء باتجاه الرياض.