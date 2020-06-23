تحذير من أتربة مثارة على منطقة الرياض تستمر حتى منتصف الليل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 10:14 مساءً - ‏26 دقيقة مضت أخبار السعودية 37 زيارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم (الثلاثاء)، تنبيهاً متقدماً بشأن أتربة مثارة على منطقة الرياض.

وأوضحت أن الأتربة ستؤثر على أجواء العاصمة الرياض ومدن: الأفلاج، والحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والرين، والزلفي، والسليل، والغاط، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر.

وتوقعت الهيئة أن يستمر تأثير الأتربة المثارة حتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وأن يصحبها شبه انعدام في الرؤية الأفقية.