السعودية .. من يخرج من المقيمين من المملكة لن يعود اليها إلا فى هذه الحالة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 10:14 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 487 زيارة

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه لن يُسمح للمقيمين خارج المملكة الحاملين لتأشيرات “خروج وعودة” بالرجوع إلى المملكة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وإعلان ذلك رسمياً.

وأضافت أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن آلية لتمديد تأشيرة “خروج وعودة” في حال كان المستفيد خارج المملكة، وذلك بعد انتهاء الجائحة.

وأشارت المديرية -في ردود على استفسارات متابعي حسابها على “تويتر”- إلى أن القنوات الرسمية للجوازات ستعلن عن أي قرارات أو تعليمات جديدة بهذا الشأن.