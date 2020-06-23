، الشيخ خالد بن عبدالرحمن بن سليمان آل مزروع إلى رحمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله الشيخ خالد بن عبدالرحمن بن سليمان آل مزروع حيث توجهت عائلة آل مزروع بالشكر لكل من واساهم في مصابهم وقدم واجب العزاء في فقيدهم سواء حضوريًا أو هاتفيًا وعلى رأسهم: وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وكل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والسعادة .

كما توجهت العائلة بالشكر لجميع الأقارب والأصدقاء سائلين المولى أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة وألا يريهم مكروهًا في أحبتهم وأن يمدهم بالصحة والعافية وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.