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نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات.
وفي التفاصيل، استهدفت الجولة الأمنية منطقة البلد والمنطقة التاريخية وسوق اليمنه ومواقف النقل الجماعي، حيث حرر رجال الأمن مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 10:15 PM
خلال جولة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسديالجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة
نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات.
وفي التفاصيل، استهدفت الجولة الأمنية منطقة البلد والمنطقة التاريخية وسوق اليمنه ومواقف النقل الجماعي، حيث حرر رجال الأمن مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
، الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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