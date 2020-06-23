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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا وصل إلى 5001 حالة بعد وفاة 27 شخصًا آخرين خلال الـ24 ساعة السابقة.
وبيّن " قوجة" على "تويتر" أن تركيا أجرت 42892 اختبارًا آخر للكشف عن الفيروس خلال 24 ساعة ليصل المجمل حتى الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين اختبار، وفقًا لـ"رويترز".
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 10:13 PM
تسجيل 27 وفاة خلال 24 ساعةتركيا .. "كورونا" سلب الحياة من 5 آلاف شخص
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا وصل إلى 5001 حالة بعد وفاة 27 شخصًا آخرين خلال الـ24 ساعة السابقة.
وبيّن " قوجة" على "تويتر" أن تركيا أجرت 42892 اختبارًا آخر للكشف عن الفيروس خلال 24 ساعة ليصل المجمل حتى الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين اختبار، وفقًا لـ"رويترز".
، تركيا .. "كورونا" سلب الحياة من 5 آلاف شخص ،
المصدر : الخليج 365
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