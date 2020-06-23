أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23/6/2020 في المملكة العربية السعودي

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020، حيث تشهد أسعار الذهب في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً مدعوما بالأوضاع الراهنة في العالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد ويترقب الكثير من المهتمين بسعر الذهب التقرير اليومي حول سعر الذهب في السعودية فتابعوا معنا.

أسعار الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 ارتفاع ملحوظ في سعر الأعيرة المتداولة هناك ” عيار 24، عيار 22، عيار 21، عيار 18، عيار 14، عيار 12″، وهذا بفضل الصعود الذي حققه السعر العالمي لأوقية الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم في السعودية