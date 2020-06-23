شكرا لمتابعة خبر عن خبير أرصاد : انقلاب حراري بدءً من الجمعة واحذروا ضربة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): الظاهرية لخط الإستواء ستشهد أجواء المملكة إنقلاب حراري يصل 50_56م تحت أشعة الشمس إعتبارًا من الجمعة المقبل وحتى الثلاثاء 30 المقبل. الظاهرية لخط الإستواء ستشهد أجواء المملكة إنقلاب حراري يصل 50_56م تحت أشعة الشمس إعتبارًا من الجمعة المقبل وحتى الثلاثاء 30 المقبل. وتوقع بأن تكون الدرجة العظمى في الظل 46_50م، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير أرصاد : انقلاب حراري بدءً من الجمعة واحذروا ضربة الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.