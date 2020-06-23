شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يصارع السرطان لينهي شهادته الجامعية والماجستير والدكتوراة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المواطن حمد بن جروان قصة كفاحه ومقاومته لمرض السرطان، مؤكدًا أنه برغم معاناته إلا أنه صمم على تحقيق طموحاته الجامعية.

وذكر، خلال لقاء في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أنه أصيب بمرض السرطان، وظل يعاني منه لمدة 8 سنوات إلا أنه لم ييأس وواصل حياته لتحقيق أهدافه.

وأكد أن هناك أفكار خاطئة حول مرضى السرطان، وأن البعض يعتقد أن مريض السرطان لا يستطيع أن يحقق شئ إلا أن هذا الأمر غير صحيح.

وأشار إلى أنه تعايش مع مرضه وأكمل مسيرته حتى تمكن في النهاية من الحصول على الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراة.